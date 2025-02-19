Большинство поляков выступают против приема мигрантов — опрос

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство польских граждан выступает против приема мигрантов Польшей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим центром Opinia24 для радиостанции RMF FM.

По этим данным, против приема мигрантов выступили 75% респондентов, причем 51% участников опроса «решительно» против этого. Согласие с приемом Польшей мигрантов высказали 25% опрошенных, но всего лишь 5% заявили о своей «решительной» поддержке размещения в республике таких иностранцев. Еще 5% респондентов признались, что собственного мнения по данному вопросу у них нет.

Социологи отметили тот факт, что против размещения мигрантов в Польше одинаково солидарно выступили люди всех возрастных групп независимо от уровня образования и места проживания.