За ночь сбиты два БПЛА над Ростовской и Воронежской областями — МО РФ

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили два украинских БПЛА над Ростовской и Воронежской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Ростовской и Воронежской областей», — сказали в ведомстве.