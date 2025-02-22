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НОВОСТИ

За ночь сбиты два БПЛА над Ростовской и Воронежской областями — МО РФ

08:30 22.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили два украинских БПЛА над Ростовской и Воронежской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Ростовской и Воронежской областей», — сказали в ведомстве.

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