Три взрывных устройства были брошены на территорию генконсульства РФ в Марселе — источник

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три неизвестных устройства, два из которых взорвались, были заброшены на территорию генконсульства России в Марселе в понедельник утром. Об этом сообщили ТАСС в российском генконсульстве.

«Было заброшено три устройства, два взорвались, с одним сейчас работают саперы, жертв и разрушений нет», — сообщил собеседник агентства.