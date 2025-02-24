Три взрывных устройства были брошены на территорию генконсульства РФ в Марселе — источник
12:20 24.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Три неизвестных устройства, два из которых взорвались, были заброшены на территорию генконсульства России в Марселе в понедельник утром. Об этом сообщили ТАСС в российском генконсульстве.
«Было заброшено три устройства, два взорвались, с одним сейчас работают саперы, жертв и разрушений нет», — сообщил собеседник агентства.
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