В Крыму студенткам до 25 лет, родившим ребенка, будут выплачивать по 1 млн руб. с 2025 г.
12:05 26.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Депутаты Госсовета Республики Крым на заседании сессии одобрили введение в регионе новой социальной выплаты. С 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года студенткам до 25 лет включительно, которые обучаются в вузе или учреждении среднего профессионального образования очно, при рождении ребенка будут выплачивать 1 млн рублей.
«Устанавливается новая мера государственной поддержки молодым крымским семьям. В частности, предусматривается выплата в размере 1 млн рублей на каждого ребенка в случае рождения его матерью до достижения ею возраста 25 лет (включительно), если родители ребенка (одинокий родитель) обучаются по очной форме обучения в вузе или учреждении среднего профессионального образования республики. Оформить сертификат можно в течение трех лет с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года», — сказал глава Госсовета республики Владимир Константинов.
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