0
0
119
НОВОСТИ

США настаивают на ликвидации всех мощностей Ирана по обогащению урана — глава Минэнерго

14:32 15.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США считают, что Иран должен полностью прекратить развитие собственной ядерной программы и демонтировать все мощности по обогащению урана. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт в ходе своего выступления на пленарном заседании 69-й очередной сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене.

«Недостаток прозрачности со стороны Ирана по отношению к МАГАТЭ и его ядерные эскалации недопустимы. Иранская ядерная программа, включая все мощности по обогащению урана, должна полностью быть демонтирована», — сказал он.

«Иран должен оказывать полное содействие МАГАТЭ с учетом своих обязательств и дать допуск [инспекторам] ко всем объектам, вызывающим озабоченность», — отметил министр.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:12 15.09.2025
Какую помощь собирают столичные семьи волонтеров для участников СВО
0
7
15:12 15.09.2025
Призывы Киева к немедленной встрече лидеров направлены на эмоции — Песков
0
9
15:06 15.09.2025
Губернатор Севастополя поблагодарил Москву за современный формат голосования
0
34
15:00 15.09.2025
31% шведов считают, что их экономическая ситуация ухудшилась при нынешнем правительстве
0
52
14:12 15.09.2025
Европа мешает урегулировать ситуацию вокруг Украины — Песков
0
155
14:00 15.09.2025
НАТО де-факто воюет с Россией — Песков
0
184
13:49 15.09.2025
Собянин: В колледжах Москвы обновлено и создано 1500 лабораторий и мастерских
0
217
13:32 15.09.2025
Потери ВСУ за сутки в зоне СВО составили порядка 1 435 военнослужащих — МО РФ
0
201
13:20 15.09.2025
Никаких подвижек по саммиту России, США и Украины пока нет — Песков
0
217
13:05 15.09.2025
Венгрия в январе — июле на 23% увеличила закупку российского трубопроводного газа
0
214

Возврат к списку