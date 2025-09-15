Европа мешает урегулировать ситуацию вокруг Украины — Песков
14:12 15.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европа игнорирует первопричины украинского кризиса и тем самым мешает мирному урегулированию. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Европейцы мешают делу, европейцы не собираются обращать внимание на первопричины кризиса», — указал он.
