США воздержались от участия в антироссийском заявлении ВТО — Reuters

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США воздержались от участия в совместном заявлении Всемирной торговой организации, в котором осуждаются действия России на Украине. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

По его данным, в тексте «осуждается агрессия России на Украине».