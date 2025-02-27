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НОВОСТИ

Трамп продлил действие ряда санкций против России еще на год

19:50 27.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп продлил на год срок действия ряда санкций, введенных ранее в отношении России в связи с ситуацией на Украине. Об этом говорится в документах, распространенных Белым домом.

Речь идет о рестрикциях в отношении РФ, введенных Вашингтоном в 2022, 2018 и 2014 годах. Как подчеркнул Трамп, он пришел к выводу, что все эти ограничительные меры «должны оставаться в силе после 6 марта 2025 года».

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