В Кремле ответили на заявления Швеции о подготовке к возможному конфликту с РФ

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия внимательно отлеживает военную деятельность Швеции в рамках НАТО и принимает соответствующие меры, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он отреагировал на слова руководителя военной разведки Швеции Томаса Нильссона, предложившего укреплять собственную оборону и подготовить вооруженные силы страны к потенциальному конфликту с Россией.

«В целом речь идет о полноформатном участии в альянсе. Конечно, наши военные очень внимательно все процессы отслеживают, мониторят, принимают соответствующие меры», — сказал Песков в ответ на вопрос, видят ли в Кремле активизацию военного присутствия Стокгольма на фоне вхождения в НАТО и вызывает ли это обеспокоенность.