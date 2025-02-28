В Кремле ответили на заявления Швеции о подготовке к возможному конфликту с РФ
14:00 28.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия внимательно отлеживает военную деятельность Швеции в рамках НАТО и принимает соответствующие меры, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так он отреагировал на слова руководителя военной разведки Швеции Томаса Нильссона, предложившего укреплять собственную оборону и подготовить вооруженные силы страны к потенциальному конфликту с Россией.
«В целом речь идет о полноформатном участии в альянсе. Конечно, наши военные очень внимательно все процессы отслеживают, мониторят, принимают соответствующие меры», — сказал Песков в ответ на вопрос, видят ли в Кремле активизацию военного присутствия Стокгольма на фоне вхождения в НАТО и вызывает ли это обеспокоенность.
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