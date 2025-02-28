Заводы на востоке Германии рассчитывают на возобновление поставок газа из РФ — Bloomberg

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Некоторые промышленные предприятия на востоке Германии рассчитывают на возобновление поставок газа из России в случае, если удастся достичь устойчивого мирного соглашения по конфликту на Украине. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Как отмечает агентство, промышленники в регионе «воодушевлены усилиями президента США Дональда Трампа» по прекращению боевых действий на Украине. Возобновление поставок из РФ позволило бы бизнесу в ФРГ, сталкивающемуся со многими проблемами из-за роста цен на энергоносители после отказа от российского газа, восстановить свою конкурентоспособность.

Руководитель одного из крупнейших немецких химических предприятий Infraleuna GmbH Кристиан Гюнтер считает, что поставки дешевого трубопроводного газа позволили бы улучшить экономическую ситуацию в Германии. Это стало бы «логичным следствием» достижения мирного соглашения по Украине. Рост промышленного потенциала ФРГ тем более важен, если Германия намерена оказывать помощь Украине в ее восстановлении, отметил Гюнтер.

«Если мы сможем достичь мира и обрести долгосрочное доверие в том, что Европа не подвергнется угрозам со стороны России, мы также должны быть открыты для обсуждения будущих поставок российского газа», — заявил Bloomberg министр экономики федеральной земли Саксония-Анхальт Свен Шульце (ХДС).