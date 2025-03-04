Пентагон подтвердил приостановку военной помощи Украине

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы США приостановили поставки военной помощи Украине. Об этом заявил ТАСС представитель Пентагона.

«Могу подтвердить сообщения о паузе в оказании военной помощи Украине. У меня нечего добавить к этому», — сказал представитель пресс-службы ведомства.