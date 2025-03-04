0
0
89
НОВОСТИ

Маск предложил Зеленскому отказаться от власти и покинуть Украину

12:05 04.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский должен отказаться от власти и покинуть Украину. Такое мнение выразил американский предприниматель Илон Маск, курирующий ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE).

«Как бы это ни было неприятно, Зеленскому следует предложить своего рода амнистию в нейтральной стране в обмен на мирный переход к демократии на Украине», — написал Маск в социальной сети X.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:32 04.03.2025
ВСУ перебросили свои подразделения из Курской области на юг ДНР — силовики
0
67
12:20 04.03.2025
Большинство находящихся в Польше украинцев не планируют возвращаться — опрос
0
99
12:00 04.03.2025
62% россиян страдают от стресса из-за переработок
0
131
11:32 04.03.2025
ЕС приостанавливает разработку нового пакета военной помощи Киеву из-за Венгрии — Politico
0
202
11:20 04.03.2025
На Украине недооценили решимость США начать переговоры, считают в администрации Трампа
0
212
11:12 04.03.2025
Python стал самым популярным языком программирования у участников конкурса «Цифровой марафон»
0
194
11:05 04.03.2025
Цена нефти Brent на бирже ICE опустилась ниже $71 за баррель
0
215
11:00 04.03.2025
Более 91% установивших самозапрет на кредит воспользовались максимальным уровнем запрета
0
229
10:32 04.03.2025
Для продолжения войны у Украины не хватит людей, а у США — оружия и денег, заявил Вэнс
0
331
10:20 04.03.2025
Бойцы РФ прорвали оборону ВСУ у Загрызово и продвинулись почти на 1 км — Марочко
0
328

Возврат к списку