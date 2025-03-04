Маск предложил Зеленскому отказаться от власти и покинуть Украину

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский должен отказаться от власти и покинуть Украину. Такое мнение выразил американский предприниматель Илон Маск, курирующий ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE).

«Как бы это ни было неприятно, Зеленскому следует предложить своего рода амнистию в нейтральной стране в обмен на мирный переход к демократии на Украине», — написал Маск в социальной сети X.