Маск предложил Зеленскому отказаться от власти и покинуть Украину
12:05 04.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Владимир Зеленский должен отказаться от власти и покинуть Украину. Такое мнение выразил американский предприниматель Илон Маск, курирующий ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE).
«Как бы это ни было неприятно, Зеленскому следует предложить своего рода амнистию в нейтральной стране в обмен на мирный переход к демократии на Украине», — написал Маск в социальной сети X.
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