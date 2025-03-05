ВСУ за сутки потеряли на курском направлении более 215 военных

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении за сутки составили более 215 военных, танк и четыре боевые бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 215 военнослужащих. Уничтожены танк, две боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, 12 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и два миномета, стация радиоэлектронной разведки, инженерная машина разграждения, а также шесть пунктов управления БПЛА», — сообщили там.