Над АЭС «Мааньшань» на Тайване видны клубы дыма — СМИ
09:05 06.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Клубы густого черного дыма видны над атомной электростанцией «Мааньшань», расположенной на Тайване. Об этом сообщает гонконгское издание Dimsum Daily.
Местная пожарная служба направила на место происшествия пожарные подразделения, указывает Dimsum Daily. На данный момент причина задымления остается неясной.
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