Париж продолжает предоставлять разведданные Киеву — министр Вооруженных сил Франции

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция продолжает предоставлять разведывательную информацию Украине после прекращения таких действий со стороны США. Об этом заявил министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в эфире радиостанции France Inter.

«Наша разведка обладает собственными возможностями, — сказал он. — Мы передаем имеющуюся у нас информацию украинской стороне».