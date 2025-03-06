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НОВОСТИ

ВСУ потеряли за сутки в Курской области более 170 военных и 1 танк

14:32 06.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за прошедшие сутки свыше 170 военных и 1 танк на курском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 170 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер, 2 боевые бронированные машины, 8 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии, миномет, инженерная машина разграждения, а также 4 пункта управления БПЛА», — сообщили в министерстве.

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