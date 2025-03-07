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Бомбардировщики США в ходе учений впервые сбросили бомбы на Финляндию

14:12 07.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стратегические бомбардировщики B-52 Военно-воздушных сил (ВВС) США 6 марта впервые в истории нанесли удары с воздуха по наземным целям на полигоне в Финляндии. Об этом сообщила газета Helsinki Times.

По ее информации, в ходе тренировочных мероприятий цели, расположенные на полигоне Роваярви в Лапландии, были поражены авиабомбами JDAM. Как отмечается, целью учений было слаживание действий ВВС США и сухопутных войск Финляндии.

По словам начальника штаба финских ВВС бригадного генерала Аки Пуустинена, «эта операция продемонстрировала способность Финляндии взаимодействовать с ВС США в рамках выполнения огневых задач». Он подчеркнул, что такое сотрудничество «укрепляет коллективную оборону НАТО в Северной Европе».

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