ВПК Турции готов внести вклад в укрепление оборонной сферы Евросоюза — Эрдоган
15:32 07.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что военно-промышленный комплекс его страны готов внести вклад в укрепление оборонной промышленности ЕС и европейской безопасности.
«Мы считаем, что в наших общих интересах было бы планировать все шаги по обеспечению европейской безопасности вместе с Турцией. Во всех этих усилиях, несомненно, важно в максимальной степени сохранить трансатлантические связи и получить мощную поддержку нашего союзника — Америки. Наша оборонная промышленность, обладающая передовыми технологиями, готова внести свой вклад в укрепляющуюся оборонную сферу Европы», — сказал он в ходе видеоконференции главы Евросовета со странами — партнерами ЕС.
«Я думаю, что программы европейской оборонной промышленности в рамках союза должны быть открыты для всех союзников Европы. Важно, чтобы мы также участвовали в программах ЕС по реконструкции и восстановлению Украины», — добавил турецкий лидер.
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