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НОВОСТИ

В Курской области в окружение могут попасть 10 тыс бойцов ВСУ - СМИ

14:35 08.03.2025 Источник: РБК

Десять тысяч украинских военных находятся под угрозой окружения в Курской области в связи с продвижением российских войск в направлении Суджи и их прорывом в Сумскую область в середине февраля, сообщает The Telegraph.

Издание со ссылкой на данные украинского аналитического проекта DeepState поясняет, что российские силы продвигаются к ключевой линии снабжения ВСУ с двух направлений, а примерно три четверти украинских подразделений в Курской области почти полностью окружены.

С остальными силами их объединяет небольшой коридор, который находится в зоне видимости российских беспилотников, отмечает The Telegraph. (РБК)

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