В Курской области в окружение могут попасть 10 тыс бойцов ВСУ - СМИ
14:35 08.03.2025 Источник: РБК
Издание со ссылкой на данные украинского аналитического проекта DeepState поясняет, что российские силы продвигаются к ключевой линии снабжения ВСУ с двух направлений, а примерно три четверти украинских подразделений в Курской области почти полностью окружены.
С остальными силами их объединяет небольшой коридор, который находится в зоне видимости российских беспилотников, отмечает The Telegraph. (РБК)
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