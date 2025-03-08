В Курской области в окружение могут попасть 10 тыс бойцов ВСУ - СМИ

14:35 Источник: РБК

Десять тысяч украинских военных находятся под угрозой окружения в Курской области в связи с продвижением российских войск в направлении Суджи и их прорывом в Сумскую область в середине февраля, сообщает The Telegraph.Издание со ссылкой на данные украинского аналитического проекта DeepState поясняет, что российские силы продвигаются к ключевой линии снабжения ВСУ с двух направлений, а примерно три четверти украинских подразделений в Курской области почти полностью окружены.

С остальными силами их объединяет небольшой коридор, который находится в зоне видимости российских беспилотников, отмечает The Telegraph. (РБК)