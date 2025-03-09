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Милитаризация Европы «уперлась» в банковский сектор - СМИ

20:40 09.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейские оборонные предприятия с трудом получают доступ к банковскому финансированию, что препятствует усилиям Евросоюза по наращиванию обороноспособности. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителей сферы обороны.

По информации агентства, банки не были готовы к процессу милитаризации экономики ЕС, поскольку некоторые критерии кредитования не позволяют кредитование секторов, не соответствующих экологическим, социальным и управленческим стандартам. Военно-промышленные предприятия зачастую не подходят под эти критерии.

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