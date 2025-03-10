ВСУ потеряли в Курской области за сутки более 340 военнослужащих

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за прошедшие сутки свыше 340 военных на курском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 340 военнослужащих, уничтожены 2 танка, 7 боевых машин пехоты, в том числе БМП Bradley производства США, 5 бронетранспортеров, 10 боевых бронированных машин, 13 автомобилей, 3 самоходные артиллерийские установки, 8 орудий полевой артиллерии, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, инженерная машина разграждения, а также 6 пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов. Два военнослужащих ВСУ сдались в плен», — сообщили там.