Предприниматели смогут сэкономить на сервисах Сбера с подпиской СберБизнес Прайм
14:40 10.03.2025
У Сбера появилась подписка для бизнеса СберБизнес Прайм, с которой предприниматели могут получить доступ к банковским и небанковским сервисам, бонусам и скидкам.
Подписку можно настроить под потребности своего бизнеса, выбрав оптимальный набор услуг. Стоимость будет рассчитана индивидуально в зависимости от набора выбранных параметров, которые в любой момент можно поменять. Бесплатно в подписку входят 5 платежей юрлицам, переводы физлицам до 300 тыс. руб. (для ИП), внесение наличных на счет до 50 тыс. руб. Платные варианты можно попробовать за 0 руб. в первый месяц для новых корпоративных клиентов.
С подпиской можно оформить СберБизнес Карту с бесплатным первым годом обслуживания и возможностью получать до 5000 бонусов СберБизнес Спасибо в месяц и конвертировать их в рубли. В дополнение клиент получит бесплатные сервисы Сбера и партнеров для эффективного ведения бизнеса. Среди них «Юрист для бизнеса», Работа.ру, «Бухгалтерия для ИП», «E-invoicing и отчетность в государственные органы».
Кроме того, с подпиской СберБизнес Прайм предприниматели могут воспользоваться платными сервисами Сбера и партнеров на более выгодных условиях: интернет-эквайринга ЮKаssа, «Моя бухгалтерия аутсорсинг», «Удаленная техподдержка».
«Сбер – это не только финансовые сервисы, но и консультационная, юридическая, IT-поддержка и другие нужные бизнесу продукты, – отметил директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Алексей Шашкин. – Наши клиенты работают в разных сферах, у них разный масштаб бизнеса и разные требования к сервисам, поэтому мы разработали персонализированное решение, которое легко подстраивается под задачи конкретной организации. С подпиской СберБизнес Прайм можно индивидуально настроить параметры расчетно-кассового обслуживания, экономить на небанковских сервисах, получать дополнительные бонусы и скидки».
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