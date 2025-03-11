Силы ПВО за ночь сбили 337 украинских беспилотников над регионами России
09:00 11.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы ПВО за ночь сбили 337 украинских беспилотников над регионами России, из них 91 — над Московской областью, сообщили в Минобороны РФ. Атака стала самой крупной в 2025 году.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 337 украинских беспилотных летательных аппарата: 91 БПЛА — над территорией Московской области, 126 БПЛА — над территорией Курской области, 38 БПЛА — над территорией Брянской области, 25 БПЛА — над территорией Белгородской области, 22 БПЛА — над территорией Рязанской области, 10 БПЛА — над территорией Калужской области, 8 БПЛА — над территорией Липецкой области, 8 БПЛА — над территорией Орловской области, 6 БПЛА — над территорией Воронежской области и 3 БПЛА — над территорией Нижегородской области», — сообщили в российском военном ведомстве.
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