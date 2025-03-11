09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО за ночь сбили 337 украинских беспилотников над регионами России, из них 91 — над Московской областью, сообщили в Минобороны РФ. Атака стала самой крупной в 2025 году.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 337 украинских беспилотных летательных аппарата: 91 БПЛА — над территорией Московской области, 126 БПЛА — над территорией Курской области, 38 БПЛА — над территорией Брянской области, 25 БПЛА — над территорией Белгородской области, 22 БПЛА — над территорией Рязанской области, 10 БПЛА — над территорией Калужской области, 8 БПЛА — над территорией Липецкой области, 8 БПЛА — над территорией Орловской области, 6 БПЛА — над территорией Воронежской области и 3 БПЛА — над территорией Нижегородской области», — сообщили в российском военном ведомстве.