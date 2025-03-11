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Российские войска освободили населенный пункт Горького в ДНР

16:12 11.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска освободили населенный пункт Горького в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения Южной группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Горького Донецкой Народной Республики», — отметили в Минобороны.

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