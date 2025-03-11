16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска освободили населенный пункт Горького в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения Южной группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Горького Донецкой Народной Республики», — отметили в Минобороны.