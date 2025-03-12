В Судже продолжаются активные штурмовые действия — силовики
09:20 12.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские военные ведут активные штурмовые действия в городе Судже Курской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«Ночью продолжились бои за Суджу, сейчас в городе идут активные штурмовые действия наших бойцов», — сказал собеседник агентства.
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