В Судже продолжаются активные штурмовые действия — силовики

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военные ведут активные штурмовые действия в городе Судже Курской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Ночью продолжились бои за Суджу, сейчас в городе идут активные штурмовые действия наших бойцов», — сказал собеседник агентства.