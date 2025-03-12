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Под Часов Яр переброшено элитное подразделение БПЛА ВСУ — Кимаковский

11:20 12.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские войска перебросили под Часов Яр в Донецкой Народной Республике новое элитное подразделение БПЛА, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«В район Часова Яра противник перебросил новое элитное подразделение БПЛА», — сказал Кимаковский.

Он добавил, что формирование было переведено на этот участок фронта из Курской области.

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