Под Часов Яр переброшено элитное подразделение БПЛА ВСУ — Кимаковский
11:20 12.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинские войска перебросили под Часов Яр в Донецкой Народной Республике новое элитное подразделение БПЛА, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
«В район Часова Яра противник перебросил новое элитное подразделение БПЛА», — сказал Кимаковский.
Он добавил, что формирование было переведено на этот участок фронта из Курской области.
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