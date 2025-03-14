Суд в Финляндии приговорил россиянина Тордена к пожизненному заключению — Yle

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Окружной суд Хельсинки признал гражданина РФ Воислава Тордена виновным во вменяемых ему преступлениях и приговорил к пожизненному тюремному заключению. Об этом сообщила телерадиокомпания Yle.

Торден содержится под стражей в Финляндии по подозрению в совершении военного преступления при отягчающих обстоятельствах на Украине.