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Новейшая китайская ЗРC HQ-19 может сбивать цели на высотах до 600 км — СМИ

11:20 19.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новейшая китайская зенитно-ракетная система Hongqi-19 (HQ-19) способна перехватывать цели за пределами атмосферы, а также те, которые движутся в атмосфере с гиперзвуковой скоростью. Как отмечает газета South China Morning Post (SCMP), полные тактико-технические характеристики новой системы пока не сообщаются, но эксперты полагают, что она может превосходить американскую противоракетную систему THAAD (Terminal High Altitude Area Defense).

По сведениям издания, HQ-19, также известная как Red Flag 19, будет иметь решающее значение для защиты китайской территории от угрозы баллистических ракет, несущих ядерные боеголовки и атакующих с большой высоты.

THAAD может перехватывать цели на расстоянии около 200 км и на высоте до 150 км, но, по данным неназванных экспертов, на которые ссылается SCMP, максимальная дальность и высота поражения китайской HQ-19 могут быть выше, чем у американской системы. Максимальная высота поражения целей HQ-19 может составлять от 500 до 600 км, отмечает газета.

Кроме того, эксперты полагают, что HQ-19 может сбивать гиперзвуковые аппараты в атмосфере, что превосходит возможности THAAD. Однако, как ожидается, способность HQ-19 перехватывать гиперзвуковые цели будет ограничена ракетами малой и средней дальности.

На мобильной пусковой установке системы HQ-19 установлено шесть ракет-перехватчиков. Каждая ракета диаметром около 50 см и имеет длину около семи метров, пишет SCMP.

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