На укрепление границ с Россией и Белоруссией Польша получит от ЕС 52 млн евро
11:00 23.03.2025 Источник: Интерфакс
Европейская комиссия выделит Варшаве 52 млн евро на усиление границ с Белоруссией и Россией, заявил министр внутренних дел и администрации Польши Томаш Семоняк.
"52 миллиона евро пойдут на укрепление польско-белорусской и польско-российской границ. С этой суммы будет построена асфальтированная дорога вдоль границы, закуплены дроны и иные технологические устройства", - сказал глава МВД Польши, которого цитирует агентство PAP.
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