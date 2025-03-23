На укрепление границ с Россией и Белоруссией Польша получит от ЕС 52 млн евро

11:00 Источник: Интерфакс

Европейская комиссия выделит Варшаве 52 млн евро на усиление границ с Белоруссией и Россией, заявил министр внутренних дел и администрации Польши Томаш Семоняк.

"52 миллиона евро пойдут на укрепление польско-белорусской и польско-российской границ. С этой суммы будет построена асфальтированная дорога вдоль границы, закуплены дроны и иные технологические устройства", - сказал глава МВД Польши, которого цитирует агентство PAP.