Температура в Москве в начале недели будет превышать норму на 4-6 градусов — Вильфанд
10:30 29.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Температурный фон в начале следующей недели в Москве будет опережать свое климатическое развитие на 4-6 градусов, значения могут достигать 12-14 градусов тепла. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В понедельник в Москве будет больше облачности в сравнении с выходными, поэтому температура ночью высокая — плюс 2-4 градуса, а днем — плюс 12-14 градусов. Солнце сквозь облака все равно будет прогревать подстилающую поверхность. Со вторника давление будет понижаться, ночные температуры составят плюс 1-6 градусов, дневные — плюс 10-12 градусов. Температура в начале недели [будет] на 4-6 градусов выше нормы, настоящая апрельская погода», — сказал он.
По его словам, в среду ожидается переходный день, поскольку начнет падать давление и к столице приблизится циклон с юга. Прогнозируются облачная погода, местами небольшой дождь, температура будет плюс 5-10 градусов днем.
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