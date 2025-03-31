Трамп заявил, что Зеленский хочет отойти от условий сделки по редкоземельным минералам

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский пытается «отойти от сделки» по редкоземельным минералам между США и Украиной.

«Он пытается отойти от редкоземельной сделки. И если он сделает это, у него будут некоторые проблемы. Большие, большие проблемы», — сказал он во время общения с журналистами пресс-пула Белого дома.