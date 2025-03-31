ВС РФ ракетными ударом уничтожили радиолокационную станцию ВСУ в Сумской области
12:00 31.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские военнослужащие ракетным ударом уничтожили многофункциональную радиолокационную станцию ВСУ в Петрушевке Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ, опубликовав видео.
«В результате разведывательных мероприятий ВС РФ в районе населенного пункта Петрушевка Сумской области была обнаружена многофункциональная радиолокационная станция ieMHR RADA ВСУ. После доразведки и подтверждения цели было принято решение об огневом воздействии на военный объект противника. В результате точечного ракетного удара РЛС ВСУ была полностью уничтожена вместе с обслуживающим ее персоналом», — сообщили там.
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