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ВС РФ ракетными ударом уничтожили радиолокационную станцию ВСУ в Сумской области

12:00 31.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военнослужащие ракетным ударом уничтожили многофункциональную радиолокационную станцию ВСУ в Петрушевке Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ, опубликовав видео.

«В результате разведывательных мероприятий ВС РФ в районе населенного пункта Петрушевка Сумской области была обнаружена многофункциональная радиолокационная станция ieMHR RADA ВСУ. После доразведки и подтверждения цели было принято решение об огневом воздействии на военный объект противника. В результате точечного ракетного удара РЛС ВСУ была полностью уничтожена вместе с обслуживающим ее персоналом», — сообщили там.

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