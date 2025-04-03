США введут пошлины в отношении Украины в размере 10% — Белый дом

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство США введет ответные таможенные пошлины в отношении импорта с Украины в размере 10%. Об этом говорится в распространенных Белым домом материалах.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что его администрация установит дополнительные тарифы по принципу взаимности.