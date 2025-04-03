0
0
172
НОВОСТИ

США введут пошлины в отношении Украины в размере 10% — Белый дом

09:32 03.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство США введет ответные таможенные пошлины в отношении импорта с Украины в размере 10%. Об этом говорится в распространенных Белым домом материалах.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что его администрация установит дополнительные тарифы по принципу взаимности.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:32 03.04.2025
Индия хочет присоединиться к Лондону, Риму и Токио в разработке истребителя — СМИ
0
47
10:20 03.04.2025
ВСУ пытались убедить жителей Суджи, что Курская область — это Украина
0
87
10:05 03.04.2025
Плату за возврат ж/д билета в РФ могут повысить до 10% от его стоимости — ФАС
0
113
10:00 03.04.2025
Фон дер Ляйен не объявила ответных мер на пошлины США, призвав к переговорам с Трампом
0
126
09:20 03.04.2025
Таджикистан урегулировал с Россией вопрос задолженности за электроэнергию
0
202
09:05 03.04.2025
РФ отсутствует в списке стран, против которых США вводят таможенные пошлины
0
244
09:00 03.04.2025
Силы ПВО сбили за ночь 23 украинских БПЛА над регионами России
0
234
22:15 02.04.2025
Интерпол не будет объявлять в международный розыск президента Республики Сербской
0
830
20:33 02.04.2025
Между РФ и Литвой прекращено соглашение о сотрудничестве в таможенных делах
0
912
20:15 02.04.2025
Бомбардировщик ВКС РФ Ту-22М3 упал в Иркутской области
0
951

Возврат к списку