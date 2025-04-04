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НОВОСТИ

Цена нефти Brent на ICE опустилась ниже $65 за баррель

16:12 04.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2025 года на лондонской бирже ICE опустилась ниже $65 за баррель впервые с 23 августа 2021 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 14:25 мск, цена Brent снижалась на 7,5% — до $64,87 за баррель.

К 14:30 мск фьючерс на Brent ускорил снижение и торговался на уровне $64,4 за баррель (-8,18%), а фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в мае 2025 года снизился на 8,86%, до $61,02 за баррель.

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