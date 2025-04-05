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НОВОСТИ

Гонконг выступил против пошлин, введенных США, но принимать ответные меры не будет

17:10 05.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Гонконга (Сянган) не планируют принимать ответные меры после введения Вашингтоном тарифов на китайские, в том числе гонконгские товары, ввиду стремления сохранить свободный и открытый статус города. Об этом сообщил секретарь (министр) по финансовым вопросам администрации специального административного района КНР Пол Чан (Чэнь Маобо).

По его словам, власти города «решительно выступают против [введенных США] тарифов» и обдумывают механизм смягчения рисков. «Но с другой стороны, я думаю, что мы должны оставаться свободными и открытыми, опираясь на многостороннюю торговую экономику, базирующуюся на правилах. Мы должны это сохранить», — приводит газета South China Morning Post слова чиновника.

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