Цена нефти Brent на ICE опустилась ниже $64 за баррель
09:05 07.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2025 года на лондонской бирже ICE опустилась ниже $64 за баррель впервые с 26 апреля 2021 года, свидетельствуют данные торгов.
По данным биржи на 01:09 мск, цена Brent снижалась на 2,41%, до $63,97 за баррель.
К 01:18 мск фьючерс на Brent ускорил снижение и торговался на уровне $63,46 за баррель (-3,29%), а фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в мае 2025 года снизился на 3,53%, до $59,82 за баррель.
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