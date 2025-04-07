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НОВОСТИ

В Магаданской области нашли тела погибших во время схода лавины туристов

11:00 07.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спасатели обнаружили и извлекли из-под снега тела четырех погибших во время схода лавины в Магаданской области туристов. Поиски продолжались с 27 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Магаданской области.

«Вечером 7 апреля группа спасателей Главного управления МЧС России по Магаданской области и областного Пожарно-спасательного центра обнаружила и извлекла из-под снега тела всех четверых погибших на перевале „Дядя Ваня“ туристов», — сообщили в ведомстве.

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