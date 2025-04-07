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НОВОСТИ

ВС РФ освободили населенный пункт Катериновка в ДНР

15:00 07.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Катериновка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

«В результате решительных действий подразделений группировки войск „Запад“ освобожден населенный пункт Катериновка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

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