ВС РФ освободили населенный пункт Катериновка в ДНР
15:00 07.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Катериновка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
«В результате решительных действий подразделений группировки войск „Запад“ освобожден населенный пункт Катериновка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.
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