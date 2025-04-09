Цена нефти Brent на ICE опустилась ниже $60 за баррель
14:12 09.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2025 года на лондонской бирже ICE опустилась ниже $60 за баррель впервые с 8 февраля 2021 года, свидетельствуют данные торгов.
По данным биржи на 13:19 мск, цена Brent снижалась на 2,86% — до $59,86 за баррель.
К 13:24 мск фьючерс на Brent замедлил снижение и торговался на уровне $59,93 за баррель (-2,74%), а фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в мае 2025 года дешевел на 0,63% — до $56,72 за баррель.
НОВОСТИ
- 15:00 09.04.2025
- ВСУ 4 раза за сутки атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры
- 14:32 09.04.2025
- ВСУ атаковали обеспечивающую энергоснабжение «Турецкого потока» станцию «Кореновская»
- 14:00 09.04.2025
- Рост экономики РФ в этом году продолжится умеренными темпами — Набиуллина
- 13:40 09.04.2025
- Андрей Воробьев рассказал о модернизации здравоохранения в Подмосковье
- 13:32 09.04.2025
- Франция усугубляет и без того испорченные отношения с РФ — Песков
- 13:20 09.04.2025
- За 2024 год число многодетных семей в России выросло на 1,1% — Котяков
- 13:05 09.04.2025
- Вашингтон сократил помощь Киеву — главком ВСУ
- 13:00 09.04.2025
- «Альтернатива для Германии» впервые возглавила рейтинг партий ФРГ — опрос
- 12:32 09.04.2025
- Индия одобрила закупку у Франции 26 палубных истребителей Rafale Marine на сумму $7,6 млрд
- 12:20 09.04.2025
- Службу занятости надо осовременить под вызовы времени — Мишустин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать