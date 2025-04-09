0
0
149
НОВОСТИ

Цена нефти Brent на ICE опустилась ниже $60 за баррель

14:12 09.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2025 года на лондонской бирже ICE опустилась ниже $60 за баррель впервые с 8 февраля 2021 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 13:19 мск, цена Brent снижалась на 2,86% — до $59,86 за баррель.

К 13:24 мск фьючерс на Brent замедлил снижение и торговался на уровне $59,93 за баррель (-2,74%), а фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в мае 2025 года дешевел на 0,63% — до $56,72 за баррель.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:00 09.04.2025
ВСУ 4 раза за сутки атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры
0
0
14:32 09.04.2025
ВСУ атаковали обеспечивающую энергоснабжение «Турецкого потока» станцию «Кореновская»
0
108
14:00 09.04.2025
Рост экономики РФ в этом году продолжится умеренными темпами — Набиуллина
0
170
13:40 09.04.2025
Андрей Воробьев рассказал о модернизации здравоохранения в Подмосковье
0
189
13:32 09.04.2025
Франция усугубляет и без того испорченные отношения с РФ — Песков
0
256
13:20 09.04.2025
За 2024 год число многодетных семей в России выросло на 1,1% — Котяков
0
236
13:05 09.04.2025
Вашингтон сократил помощь Киеву — главком ВСУ
0
300
13:00 09.04.2025
«Альтернатива для Германии» впервые возглавила рейтинг партий ФРГ — опрос
0
282
12:32 09.04.2025
Индия одобрила закупку у Франции 26 палубных истребителей Rafale Marine на сумму $7,6 млрд
0
338
12:20 09.04.2025
Службу занятости надо осовременить под вызовы времени — Мишустин
0
340

Возврат к списку