Цена нефти Brent на ICE опустилась ниже $60 за баррель

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2025 года на лондонской бирже ICE опустилась ниже $60 за баррель впервые с 8 февраля 2021 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 13:19 мск, цена Brent снижалась на 2,86% — до $59,86 за баррель.

К 13:24 мск фьючерс на Brent замедлил снижение и торговался на уровне $59,93 за баррель (-2,74%), а фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в мае 2025 года дешевел на 0,63% — до $56,72 за баррель.