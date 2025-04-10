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Китай не потерпит запугивания со стороны США и будет бороться до конца — Минкоммерции

12:05 10.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пекин не будет мириться с экономическим давлением со стороны Вашингтона и продолжит отстаивать свои интересы. Об этом на брифинге заявила представитель Минкоммерции КНР Хэ Юнцянь в ответ на вопрос, будет ли Китай продолжать повышать пошлины на импорт из США.

«Я не буду комментировать гипотетические вопросы, но хочу подчеркнуть, что в торговой войне нет победителей и протекционизм — это путь в никуда, — заявила она. — Если США будут настаивать на своем, Китай будет бороться до конца, мы никогда не потерпим чрезмерного давления и запугивания со стороны США и примем решительные меры для защиты своих законных прав».

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