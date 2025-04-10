Делегации РФ и США в Стамбуле обсуждали работу посольств, также возникла тема возобновления авиасообщения
18:28 10.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Делегации России и США констатировали необходимость безотлагательно устранить «раздражители», доставшиеся от администрации предыдущего американского президента Джо Байдена, для укрепления доверия. Об этом заявил журналистам посол РФ в Вашингтоне, глава делегации России на консультациях с США по проблемам работы посольств Александр Дарчиев.
«Главы делегаций констатировали наличие серьезных „раздражителей“, доставшихся в наследство от прежней американской администрации, которые необходимо безотлагательно устранить для укрепления доверия и восстановления полноценных межгосударственных связей», — сказал Дарчиев.
«С российской стороны была акцентирована приоритетность скорейшего возвращения конфискованной властями США дипломатической недвижимости, принадлежащей Российской Федерации на правах собственности, в отношении чего обозначена взаимная готовность работать над соответствующей дорожной картой», — добавил дипломат.
Второй раунд российско-американских консультаций в Стамбуле позволил продвинуться в решении задачи по нормализации работы диппредставительств, которую поставили президенты РФ и США. Об этом заявил журналистам посол РФ в Вашингтоне, глава делегации России на консультациях с США по проблемам работы посольств Александр Дарчиев.
«Очередной раунд двусторонних экспертных консультаций по нормализации работы диппредставительств России и США прошел в позитивной атмосфере и позволил продвинуться вперед в решении этой поставленной президентами двух стран задачи», — отметил дипломат.
По словам главы российской делегации, на консультациях подчеркивалось, что «расширению деловых связей, контактов между обществами и людьми способствовало бы возобновление прямого авиасообщения между Москвой и Вашингтоном».
Комментарии отключены - материал старше 3 дней
НОВОСТИ
- 18:35 10.04.2025
- В США общая пошлина на товары из КНР равняется 145% - CNBC
- 18:07 10.04.2025
- Стартовал отбор статей об искусственном интеллекте с призом в миллион рублей
- 17:40 10.04.2025
- Американские города — убежища нелегальных мигрантов лишатся финансирования — Трамп
- 17:12 10.04.2025
- В Москве на 16 лет осужден уроженец Киева, пытавшийся отправить офицерам посылки с бомбами
- 17:00 10.04.2025
- Украина обсуждает с США возможность продолжения военной помощи — Шмыгаль
- 16:32 10.04.2025
- Заявлений для прессы по итогам консультаций РФ и США в Стамбуле не ожидается — источник
- 16:12 10.04.2025
- Срок пребывания иностранцев в РФ по электронной визе увеличится вдвое — Мишустин
- 16:09 10.04.2025
- 2ГИС назвал самые популярные компании в городах России за последний год
- 16:00 10.04.2025
- У Европы в нынешнем виде нет будущего — Додик
- 15:32 10.04.2025
- Силы ВСУ попали в мешок между Дзержинском и Димитровым в ДНР — Кимаковский
комментарии(0)