Делегации РФ и США в Стамбуле обсуждали работу посольств, также возникла тема возобновления авиасообщения

18:28 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Делегации России и США констатировали необходимость безотлагательно устранить «раздражители», доставшиеся от администрации предыдущего американского президента Джо Байдена, для укрепления доверия. Об этом заявил журналистам посол РФ в Вашингтоне, глава делегации России на консультациях с США по проблемам работы посольств Александр Дарчиев.

«Главы делегаций констатировали наличие серьезных „раздражителей“, доставшихся в наследство от прежней американской администрации, которые необходимо безотлагательно устранить для укрепления доверия и восстановления полноценных межгосударственных связей», — сказал Дарчиев.

«С российской стороны была акцентирована приоритетность скорейшего возвращения конфискованной властями США дипломатической недвижимости, принадлежащей Российской Федерации на правах собственности, в отношении чего обозначена взаимная готовность работать над соответствующей дорожной картой», — добавил дипломат.

Второй раунд российско-американских консультаций в Стамбуле позволил продвинуться в решении задачи по нормализации работы диппредставительств, которую поставили президенты РФ и США. Об этом заявил журналистам посол РФ в Вашингтоне, глава делегации России на консультациях с США по проблемам работы посольств Александр Дарчиев.

«Очередной раунд двусторонних экспертных консультаций по нормализации работы диппредставительств России и США прошел в позитивной атмосфере и позволил продвинуться вперед в решении этой поставленной президентами двух стран задачи», — отметил дипломат.

По словам главы российской делегации, на консультациях подчеркивалось, что «расширению деловых связей, контактов между обществами и людьми способствовало бы возобновление прямого авиасообщения между Москвой и Вашингтоном».