10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские бойцы поразили группу украинских десантников, двигавшихся на подкрепление в Олешню Курской области. В целом же Вооруженные силы Украины в районе хутора Олешня Курской области несут колоссальные потери, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«Противник пытается удерживать часть хутора Олешня, куда из района Юнаковки была направлена группа украинских десантников. По подразделениям противника нанесено огневое поражение — живая сила противника уничтожена. ВСУ здесь несут колоссальные потери», — сказал собеседник агентства