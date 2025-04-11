ВСУ несут колоссальные потери в Олешне Курской области — силовики
10:20 11.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские бойцы поразили группу украинских десантников, двигавшихся на подкрепление в Олешню Курской области. В целом же Вооруженные силы Украины в районе хутора Олешня Курской области несут колоссальные потери, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
«Противник пытается удерживать часть хутора Олешня, куда из района Юнаковки была направлена группа украинских десантников. По подразделениям противника нанесено огневое поражение — живая сила противника уничтожена. ВСУ здесь несут колоссальные потери», — сказал собеседник агентства
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