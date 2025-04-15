Европа попытается саботировать переговоры между США и Ираном по ядерной программе — СМИ

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны «евротройки» (Франция, Германия, Великобритания) могут попытаться саботировать переговорный процесс между Тегераном и Вашингтоном по иранской ядерной программе, поскольку считают, что сами должны в нем участвовать. Такое мнение выражено в статье газеты Tehran Times.

Как указывается в материале издания, Франция, Германия и Великобритания считают, что должны участвовать в обсуждении иранской ядерной программы, так как являются единственными, кто в состоянии задействовать предусмотренный в СВПД механизм snapback. Как отмечает Tehran Times, глава МИД Ирана Аббас Арагчи во время переговоров с американской делегацией 12 апреля в Омане попросил Вашингтон не допустить активации данной процедуры со стороны европейцев.

По информации газеты, «евротройка» планирует начать пропагандистскую кампанию, чтобы внести раскол в отношения между Ираном, Китаем и Россией, полагая, что это затруднит процесс заключения сделки между Тегераном и Вашингтоном.

Процедура snapback, предусмотренная Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе, подразумевает восстановление всех санкций Совета Безопасности ООН против Тегерана в связи с его ядерной программой, снятых по условиям принятого в 2015 году СВПД.