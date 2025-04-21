Примерно 400 московских площадок присоединятся к «Библионочи» — заммэра Сергунина
15:27 21.04.2025
В Москве с 26 на 27 апреля состоится традиционная акция «Библионочь». По словам заместителя мэра столицы Натальи Сергуниной, в этом году она пройдет под девизом «Страницы Победы».
«Проект объединит порядка 400 культурных площадок – почти вдвое больше, чем в прошлый раз, отметила Сергунина. - В этом году событие будет посвящено 80-летию Победы».
В рамках «Библионочи» планируется провести более 1700 концертов, спектаклей, лекций, квестов, творческих встреч, которые состоятся в библиотеках и культурных центрах во всех округах мегаполиса.
Акция начнется с детской программы «Библиосумерки». В библиотеке №214 имени Гагарина в 16.00 можно будет увидеть, например, постановку театра теней «Василий Теркин» по произведению Александра Твардовского. А в библиотеке №128 в 18.00 запланирован семейный поэтический вечер.
Дети смогут описать или нарисовать историю своей семьи, связанную с Великой Отечественной войной. Их работы станут основой для издания «Московская книга семейных воспоминаний: 80 лет Великой Победе», которое представят на книжном фестивале «Красная площадь» и Московской международной книжной выставке-ярмарке.
Программа для взрослых стартует вечером. Например, в культурном центре «Москвич» в 19:00 состоится лекция о жизни и творчестве писателя Константина Симонова, в библиотеке-читальне имени Тургенева в 20:00 солисты проекта «Молодая опера России» будут исполнять песни военных лет и оперные арии. В 21:00 в библиотеке №19 имени Достоевского пройдут литературные чтения. В 20:30 в смарт-библиотеке имени Анны Ахматовой состоится поэтический спектакль, основанный на фронтовых стихах участников Великой Отечественной войны.
Увидеть полную афишу «Библионочи» и зарегистрироваться на ее события можно на сайте акции.
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