Примерно 400 московских площадок присоединятся к «Библионочи» — заммэра Сергунина

15:27

В Москве с 26 на 27 апреля состоится традиционная акция «Библионочь». По словам заместителя мэра столицы Натальи Сергуниной, в этом году она пройдет под девизом «Страницы Победы».

«Проект объединит порядка 400 культурных площадок – почти вдвое больше, чем в прошлый раз, отметила Сергунина. - В этом году событие будет посвящено 80-летию Победы».

В рамках «Библионочи» планируется провести более 1700 концертов, спектаклей, лекций, квестов, творческих встреч, которые состоятся в библиотеках и культурных центрах во всех округах мегаполиса.

Акция начнется с детской программы «Библиосумерки». В библиотеке №214 имени Гагарина в 16.00 можно будет увидеть, например, постановку театра теней «Василий Теркин» по произведению Александра Твардовского. А в библиотеке №128 в 18.00 запланирован семейный поэтический вечер.

Дети смогут описать или нарисовать историю своей семьи, связанную с Великой Отечественной войной. Их работы станут основой для издания «Московская книга семейных воспоминаний: 80 лет Великой Победе», которое представят на книжном фестивале «Красная площадь» и Московской международной книжной выставке-ярмарке.

Программа для взрослых стартует вечером. Например, в культурном центре «Москвич» в 19:00 состоится лекция о жизни и творчестве писателя Константина Симонова, в библиотеке-читальне имени Тургенева в 20:00 солисты проекта «Молодая опера России» будут исполнять песни военных лет и оперные арии. В 21:00 в библиотеке №19 имени Достоевского пройдут литературные чтения. В 20:30 в смарт-библиотеке имени Анны Ахматовой состоится поэтический спектакль, основанный на фронтовых стихах участников Великой Отечественной войны.

Увидеть полную афишу «Библионочи» и зарегистрироваться на ее события можно на сайте акции.