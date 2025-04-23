Группа ЦРТ обновила биометрическую систему «Визирь.СКУД», интегрированную с системой Сбера
14:01 23.04.2025
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Иллюстрация пресс-службы ЦРТ
«Группа ЦРТ развивает AI-решения на базе компьютерного зрения более 10 лет. За это время мы реализовали более 500 проектов — на спортивных и транспортных объектах, в АПК «Безопасный город» и множество других кейсов, – отметил генеральный директор группы компаний ЦРТ Дмитрий Дырмовский. – Экспертиза и опыт в построении сложных биометрических систем для обеспечения безопасности позволили нам в короткий срок интегрировать «Визирь.СКУД» с биометрической системой Сбера. Таким образом, «Визирь.СКУД» стал первым на рынке решением среди СКУД, которое полностью соответствует 572 Федеральному закону».
«Сбер первым в России подтвердил безопасность своей коммерческой биометрической системы в системе аттестации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК), – напомнил директор дивизиона «Биометрия» Сбербанка Олег Евсеев. – Так, банк на текущий момент является единственным среди российских операторов коммерческих биометрических систем, кто реализовал комплекс мер информационной безопасности и получил аттестат соответствия требованиям по защите информации, которые применяются к государственным информсистемам. Полученный аттестат подтверждает безопасность хранения и обработки данных в биометрической системе банка. Интеграция с биометрической системой контроля и управления доступом «Визирь.СКУД» от нашего партнера — группы ЦРТ позволяет масштабировать биометрический СКУД. Наравне с нашим биометрическим сервисом «Оплата улыбкой» биометрический доступ «по лицу» позволяет сделать повседневную жизнь проще и комфортнее. Так, «Визирь.СКУД» поможет, например, больше не беспокоиться о забытом пропуске на работу или оставленной гостевой карте в фитнес-зал».
Федеральный закон № 572-ФЗ регламентировал изменения требований к обработке и хранению биометрических персональных данных. В частности, закон устанавливает возможность обработки и хранения биометрических персональных данных только в рамках государственной Единой биометрической системы (ЕБС). Исключение — организации, получившие аккредитацию в качестве оператора коммерческой биометрической системы, такие как Сбер, который является крупнейшим оператором коммерческой биометрической системы (КБС) в России.
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