Группа ЦРТ обновила биометрическую систему «Визирь.СКУД», интегрированную с системой Сбера

14:01

Иллюстрация пресс-службы ЦРТ



Группа компаний ЦРТ представила обновленную версию биометрической системы контроля и управления доступом с распознаванием лиц «Визирь.СКУД». Благодаря интеграции с биометрической системой Сбера «Визирь.СКУД» работает в соответствии с требованиями законодательства, включая изменения требований к обработке и хранению биометрических персональных данных в рамках Федерального закона № 572-ФЗ («Об идентификации и аутентификации с использованием биометрических данных»). Решение полностью готово и уже доступно компаниям различных сегментов и отраслей. Первая демонстрация обновленной версии прошла на выставке Securika Moscow 2025.

«Группа ЦРТ развивает AI-решения на базе компьютерного зрения более 10 лет. За это время мы реализовали более 500 проектов — на спортивных и транспортных объектах, в АПК «Безопасный город» и множество других кейсов, – отметил генеральный директор группы компаний ЦРТ Дмитрий Дырмовский. – Экспертиза и опыт в построении сложных биометрических систем для обеспечения безопасности позволили нам в короткий срок интегрировать «Визирь.СКУД» с биометрической системой Сбера. Таким образом, «Визирь.СКУД» стал первым на рынке решением среди СКУД, которое полностью соответствует 572 Федеральному закону».

«Сбер первым в России подтвердил безопасность своей коммерческой биометрической системы в системе аттестации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК), – напомнил директор дивизиона «Биометрия» Сбербанка Олег Евсеев. – Так, банк на текущий момент является единственным среди российских операторов коммерческих биометрических систем, кто реализовал комплекс мер информационной безопасности и получил аттестат соответствия требованиям по защите информации, которые применяются к государственным информсистемам. Полученный аттестат подтверждает безопасность хранения и обработки данных в биометрической системе банка. Интеграция с биометрической системой контроля и управления доступом «Визирь.СКУД» от нашего партнера — группы ЦРТ позволяет масштабировать биометрический СКУД. Наравне с нашим биометрическим сервисом «Оплата улыбкой» биометрический доступ «по лицу» позволяет сделать повседневную жизнь проще и комфортнее. Так, «Визирь.СКУД» поможет, например, больше не беспокоиться о забытом пропуске на работу или оставленной гостевой карте в фитнес-зал».

Федеральный закон № 572-ФЗ регламентировал изменения требований к обработке и хранению биометрических персональных данных. В частности, закон устанавливает возможность обработки и хранения биометрических персональных данных только в рамках государственной Единой биометрической системы (ЕБС). Исключение — организации, получившие аккредитацию в качестве оператора коммерческой биометрической системы, такие как Сбер, который является крупнейшим оператором коммерческой биометрической системы (КБС) в России.