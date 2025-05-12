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Прием Украины в ЕС приведет к войне Европы с Россией — Орбан

14:00 12.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поспешный прием Украины в Евросоюз приведет к тому, что все страны сообщества будут втянуты в военный конфликт с Россией. С таким предупреждением премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил на конференции спикеров европейских парламентов в Будапеште.

«Как соседняя с Украиной страна, мы считаем, что если Украина будет принята в Европейский союз, то он также будет втянут в войну», — заявил глава правительства на встрече, проходившей в парламенте Венгрии. Он напомнил, что ЕС никогда не принимал в свой состав страны, находящиеся в состоянии войны.

Орбан также выразил сожаление в связи с тем, что лидеры большинства европейских государств намерены продолжать предоставлять военную помощь Украине. «У нас другое мнение. Мы считаем, что чем дольше будет продолжаться эта война, тем больше жизней будет потеряно», — сказал премьер.

Он подтвердил, что правительство Венгрии возражает против приема Украины в ЕС не только из-за опасности оказаться втянутым в военный конфликт с Россией. По его мнению, ускоренное вступление Украины в сообщество, за которое выступает Брюссель, потребует дополнительных расходов и вызовет крайне серьезное ухудшение социально-экономической ситуации во всех странах ЕС.

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