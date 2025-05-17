В РФ 75% родителей против ограничения числа платных мест в вузах — исследование
11:30 17.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Три четверти опрошенных родителей выступили против ограничения платных мест в вузах, почти половина россиян опасается возможного роста коррупции при приеме в университеты. Об этом говорится в результатах исследования холдинга «Ромир», которые есть в распоряжении ТАСС.
14 мая Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о закреплении за правительством РФ полномочий по регулированию объемов платного приема на обучение в вузы. В Минобрнауки ранее сообщали, что регулирование платного приема коснется исключительно первокурсников и не затронет приоритетные для экономики РФ специальности, в том числе инженерные.
«В целом среди опрошенных преобладает негативное отношение к сокращению платных мест в вузах — 69% респондентов отрицательно оценивают такую перспективу. Особенно обеспокоены респонденты с детьми (два ребенка и более) — против высказались 75%», — говорится в итогах исследования.
При этом 77% респондентов выразили мнение, что ограничение числа платных мест в университетах не приведет к росту качества высшего образования, а снизит его доступность. 46% опрошенных опасаются возможного роста коррупции при приеме в вузы, 44% — роста конкуренции при поступлении на бюджетные места.
Уточняется, что больше всего противников регулирования государством числа платных мест оказалось среди жителей Сибирского и Центрального федерального округов (31% и 28% соответственно), россиян в возрасте 25-44 года (25%), а также опрошенных с высшим образованием (27%). Больше всего поддерживают инициативу люди в возрасте 55 лет и старше -31%.
Опрос холдинга «Ромир» был проведен в мае 2025 года среди 1,5 тыс. россиян старше 18 лет.
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