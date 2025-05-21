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В РФ средняя зарплата превысила отметку в 91 тыс. рублей

12:30 19.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средняя зарплата в РФ впервые превысила отметку в 91 тыс. рублей, увеличившись на 15,5%. Быстрее всего растут зарплаты молодых специалистов в возрасте до 24 лет, свидетельствуют результаты исследования «Сбераналитики» и «Работы.ру», которые имеются в распоряжении ТАСС.

«Провели исследование по темпам роста зарплаты в первом квартале 2025 года: средняя зарплата в стране впервые превысила отметку в 91 тыс. рублей (+15,5%). Аналитики отмечают, что, если тренд сохранится, по итогам года показатель может достичь 100 тыс. рублей», — говорится в итогах исследования.

Медианная зарплата (срединная зарплата, при которой половина работников получает меньше этого уровня, а половина — больше ее) тоже прирастала опережающими темпами — за первые три месяца 2025 года она поднялась на 1,7 п. п. быстрее средней и достигла 66,7 тыс. рублей. Кроме того, в 13 регионах России доходы населения выросли более чем на 19%. Максимальный прирост зарплаты зафиксирован в Удмуртии (+21,7% к I кварталу 2024 года), Тульской и Свердловской областях (20,1% и 20% соответственно).

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