А/к «Туркменистан» с 1-го июня приостанавливает рейсы в Москву, но оставляет рейсы в Казань

17:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Авиакомпания «Туркменистан» приостанавливает полеты в Москву с 1 июня. Об этом сообщил генеральный агент авиакомпании в телеграм-канале.

«Приостановлено выполнение рейсов по направлению полетов Москва — Ашхабад — Москва с 1 июня 2025 года. Взамен отмененных рейсов по направлению Ашхабад — Москва — Ашхабад введены дополнительные рейсы Ашхабад — Казань — Ашхабад», — говорится в сообщении.

Пассажиры, имеющие авиабилеты по направлению Ашхабад — Москва — Ашхабад, будут автоматически пересажены на рейсы по направлению Ашхабад — Казань. В период с 2 по 14 июня для них будет организован бесплатный наземный трансфер из аэропорта Казани в аэропорт Домодедово (Москва).

В авиакомпании не уточнили причины и сроки приостановки рейсов.