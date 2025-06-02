Британия построит 12 подлодок для сдерживания России — правительство
10:05 02.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Великобритания построит 12 атакующих атомных подводных лодок для противостояния России. Об этом говорится в сообщении, распространенном на сайте правительства Соединенного Королевства.
Как отмечается, флот будет расширен за счет подлодок типа SSN-AUKUS с ядерной силовой установкой и обычным вооружением. Они будут разработаны в рамках AUKUS — военного альянса Австралии, Великобритании и США.
«Наши выдающиеся подводники круглосуточно несут боевое дежурство, обеспечивая безопасность Великобритании и наших союзников. Однако мы знаем, что угрозы усиливаются, и мы должны решительно действовать, чтобы сдерживать российскую угрозу», — утверждал министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили.
НОВОСТИ
- 10:32 02.06.2025
- Лукашенко 2–4 июня совершит визит в Китай и встретится с председателем КНР
- 10:20 02.06.2025
- Трамп хочет завершения украинского конфликта в этом году, но Киев против — Сакс
- 10:00 02.06.2025
- США приостановили ужесточение санкционного давления на Иран — WSJ
- 09:32 02.06.2025
- РФ получила от Украины ее вариант меморандума по урегулированию — Мединский
- 09:20 02.06.2025
- ЦИК подтвердил победу Навроцкого во втором туре выборов президента Польши
- 09:05 02.06.2025
- Рубио выразил Лаврову соболезнования в связи с жертвами из-за подрывов ж/д инфраструктуры
- 09:00 02.06.2025
- Силы ПВО уничтожили 162 украинских БПЛА над регионами РФ
- 20:40 01.06.2025
- В Стамбул прибыла российская делегация для переговоров по Украине - СМИ
- 18:30 01.06.2025
- Министр торговли США: Будьте уверены, пошлины никуда не денутся...
- 18:00 01.06.2025
- Телефонный разговор Трампа и Си Цзиньпина может пройти в течение недели – Белый дом
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать