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НОВОСТИ

Британия построит 12 подлодок для сдерживания России — правительство

10:05 02.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания построит 12 атакующих атомных подводных лодок для противостояния России. Об этом говорится в сообщении, распространенном на сайте правительства Соединенного Королевства.

Как отмечается, флот будет расширен за счет подлодок типа SSN-AUKUS с ядерной силовой установкой и обычным вооружением. Они будут разработаны в рамках AUKUS — военного альянса Австралии, Великобритании и США.

«Наши выдающиеся подводники круглосуточно несут боевое дежурство, обеспечивая безопасность Великобритании и наших союзников. Однако мы знаем, что угрозы усиливаются, и мы должны решительно действовать, чтобы сдерживать российскую угрозу», — утверждал министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили.

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